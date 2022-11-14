بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو للحظة اعتقال الأجهزة الأمنية لمنفذة حادث انفجار شارع الاستقلال باسطنبول، والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 82.

وأظهر مقطع الفيديو، اعتقال عدد من الأشخاص وكان من بينهم منفذة الهجوم.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından gözaltına alınan 8 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. — Yeni Şafak (@yenisafak) November 14, 2022

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

اتهام منظمة بي.بي.كا.كا

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

وكان الأمن التركي نشر في وقت سابق، صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول، حيث ظهرت وهي ترتدي بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

وكان الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.