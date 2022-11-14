تركيا تعلن اعتقال منفذ انفجار إسطنبول وتكشف عن مفاجأة.. تفاصيل

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الاثنين، اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

ونشر الأمن التركي صورة المشتبه بتنفيذها انفجار إسطنبول الذي أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وظهرت المشتبه بها وهي تلبس بنطالا بألوان عسكرية وتضع حجابا على رأسها.

وأسفر التفجير في ميدان تقسيم وسط إسطنبول في تركيا عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 شخصا آخرين بجروح مختلفة، حسب السلطات التركية.

وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالكشف عن منفذي الهجوم الذي وقع وسط مدينة إسطنبول، قائلا إن الإرهاب لن يصل إلى مبتغاه.

في غضون ذلك، أظهرت كاميرا أمنية مثبتة في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول لحظة الانفجار.

ويظهر في مقطع الفيديو، أن الانفجار وقع في جانب من الشارع، بينما يسير المارة على الرصيف التجاري في المنطقة المليئة بالمطاعم والمحال التجارية.