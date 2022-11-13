انفجار إسطنبول.. نائب الرئيس التركي يعلن تعافي عدد كبير من المصابين

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الأحد، إن 39 شخصًا أصيبوا في انفجار إسطنبول خرجوا من المستشفيات.

وقال أوقطاي: "من بين 81 مصابا في الانفجار، خرج 39 شخصا من المستشفيات”.

وفي وقت سابق من اليوم، أوقطاي، إن السلطات التركية تعتبر الانفجار الذي وقع في اسطنبول هجوماً إرهابياً ارتكبته امرأة، بحسب معطيات أولية.

وقال نائب الرئيس التركي للصحفيين، "نقدر أن هذا عمل إرهابي قام فيه المهاجم، الذي نعتقد أنه امرأة، بتفجير قنبلة".

سيناريوهين لانفجار إسطنبول

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداج، أن هناك سيناريوهين للانفجار الذي هز وسط إسطنبول، ويجري تحليلهما.

وقال بوزداج، في مقابلة مع قناة “A Haber TV”، ”هناك سيناريوهين، إما هذه الحقيبة أو العبوة الناسفة التي كانت في الأيدي أولاً، ثم بجانب المرأة المشتبه في ارتكابها الانفجار، عبوة تنفجر من تلقاء نفسها، أو يفجرها أحدهم عن بعد، كل هذا يجري تحليله الآن".

إلى ذلك، قال بوزداج، إن امرأة مشتبه بها في الانفجار الذي وقع وسط اسطنبول، والتي جلست على مقعد لمدة 45 دقيقة، ثم نهضت ودوى الانفجار.

وأضاف: "المرأة التي تركت الحقيبة، جلست على المقعد لمدة 45 دقيقة، وبعد فترة من نهوضها؛ حدث الانفجار".

أوضح أن كل التنظيمات الإرهابية مدعومة من قوى خارجية.

وشدد وزير العدل التركي على أن "هناك حربا بالوكالة ضد تركيا".

حظر إعلامي

وأعلنت هيئة الاتصالات التركية، إجراءً، يقيد الوصول إلى الإنترنت بعد الانفجار الذي خلف عددا من القتلى والجرحى في شارع الاستقلال الذي يغص بالسياح وسط مدينة اسطنبول.

ويأتي هذا القرار فيما فرضت هيئة الرقابة الإعلامية في تركيا، حظرا إعلاميا مؤقتا على التغطية الإعلامية للانفجار.