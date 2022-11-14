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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يعزي أردوغان في ضحايا تفجير إسطنبول

محمد بن سلمان ورجب
محمد بن سلمان ورجب طيب أردوغان

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، عن تعازيه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: “بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات”.

وأضاف محمد بن سلمان بحسب بيان الديوان الملكي: “علمت بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم وسط إسطنبول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أُدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التركية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب”.

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وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أردوغان إسطنبول التفجير وفيات ضحايا

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