اختتام منافسات بطولة الجمهورية للسباحة للإعاقات الذهنية بمشاركة 550 لاعبا

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للسباحة لذوي الهمم من الإعاقات الذهنية، والتي استضافها نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي، بمشاركة 550 لاعب من 45 نادي ومركز شباب.

وشهدت البطولة هذا العام نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، بجانب التألق الكبير وغير المسبوق للاعبين المشاركين.

وجاء الترتيب العام للبطولة كالأتي: حصول نادى وادي دجلة علي المركز الأول، وحصل النادى الأهلى على المركز الثانى، ومركز شباب الجزيرة فى المركز الثالث.

وفي هذا الإطار، نجح 11 لاعب في تحقيق الأرقام المؤهلة للانضمام إلى منتخب مصر للسباحة المشارك ببطولة كأس العالم فرنسا 2023، وهم: سلمي المقدم، عمر ياسر، فاطمة الصاوي، ياسمين حسان، أحمد حسين، ايمن سليم، رحمة رمضان، مريم طارق، روان مراد، عمر عبدالرشيد، محمد جودة.

وبهذه المناسبة، أعربت المهندسة أمل مبدي رئيسة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المنظمة للبطولة، عن سعادتها البالغة وفخرها بنجاح بطولة الجمهورية للسباحة وتألق اللاعبين المشاركين.

ووجهت الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي الدعم المستمر لصالح الاتحاد.