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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف منذ قليل أسماء الناجحين  في مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة (مارس) 2022م ، وهم .. 

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التميز الشهرية لأفضل المساجد أداءً لأئمة وواعظات الأوقاف في برنامج (الدروس المنهجية)، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، من حيث عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية وجودة الأداء ومخرجات البرنامج وصور النشاط الواردة في هذا الشأن، وتشمل المكافأة جميع المتميزين من  القائمين على النشاط، كما سيتم صرف إثابة جهود غير عادية لمديري المديريات ومعاونيهم الذين أدت مديرياتهم نموذجًا مشرفًا من خلال التقارير والصور الواردة بهذا الشأن .

وقالت الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم صرف مكافأة تميز خاصة للأداء الأكثر تميزًا بمجالس الإقراء والإفتاء.

وطالبت الأوقاف، مديري المديريات بسرعة إعداد إنجازات شهر نوفمبر في هذا الشأن وإرسالها للإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة في موعد أقصاه 25 من شهر نوفمبر ومن كل شهر حتى يتسنى إثابة جميع المتميزين، علمًا بأنه لا مانع من تكرار الإثابة شهريًّا للمتميزين من القائمين على هذه الدروس والقياديين بالمديريات الإقليمية، والمشرفين المختصين المكلفين الأكثر تميزًا.

مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة وزارة الأوقاف مسابقة الإيفاد الدائم

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