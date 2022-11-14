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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات الميدانية للملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر

زيارات الميدانية
زيارات الميدانية للملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر

نظمت القوات المسلحة عدد من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية.

قاعدة غرب القاهرة الجوية

بدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها ، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أى مهام توكل إليها.

متحف القوات الجوية

كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذى يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية وذلك بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية والذكرى التاسعة والأربعون لعيد القوات الجوية ، وإستمع الوفد لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية، كما إستعرض عدد من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973.

مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة

أعقبها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدنى والعسكرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ، وشاهد الوفد تنفيذ بياناً عملياً أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق كافة المهام الموكلة إليه بكفاءة وإقتدار.

الملحقين العسكريين 

فيما أعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين العسكريين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة ، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث ، مؤكدين على أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة .

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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القوات المسلحة الملحقين العسكريين قاعدة غرب القاهرة الجوية القيادة العامة للقوات المسلحة متحف القوات الجوية القوات الجوية مركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة

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