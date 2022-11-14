أمريكا تعلق على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد إيران

قال البيت الأبيض على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، "نشعر بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الجماعية والمحاكمات للمتظاهرين في إيران".

وأضاف سوليفان، في تصريحات له اليوم الاثنين، أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إيران يجب ألا تمر دون عواقب.

وأشار إلى أن مئات المتظاهرين الذي قتلوا على يد الأمن الإيراني يستحقون العدالة، لافتا إلى أنه يجب وقف تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين السياسيين في إيران.

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة من إيران عن اعتقالات جماعية ومحاكمات صورية".

كما رحب سوليفان، بالعقوبات الأوروبية الجديدة ضد إيران على خلفية قمع الاحتجاجات، وسنواصل مع الحلفاء محاسبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران.