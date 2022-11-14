تناول تلك الحبوب.. معلومات صادمة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح

حصل "صدى البلد"، على صورة من التقرير الطبي الصادر، عن ملابسات وفاة الفنان الأردنى أشرف طلفاح بمصر، بعد نقله من شقته للمستشفى للعلاج.

وكشف التقرير، أن المريض وجد بيده دواء dmt «الفيل الأزرق»، وتبين أنه يحتاج إلى النقل لقسم السموم فورا.

حبوب الفيل الأزرق تتكون من ثنائي ميثيل تريبتامين، وهي مادة توجد على شكل بللوري من عائلة التريبتامين، و تندرج حبوب مخدرات الفيل الأزرق في الأساس تحت مسمى حبوب الهلوسة ولها تأثير مباشر على كيمياء المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم الإنسان.

كما تعرف حباية الفيل الأزرق علميا بالـ DMT هي عبارة عن أقراص انتشرت مؤخرًا، ويطلق عليها العديد من الأسماء أبرزها "عقار الشيطان"، كما يبدأ مفعولها خلال 20 ثانية من تناولها ويمكن أن يستمر مفعولها لمدة تتراوح ما بين ساعتين لثلاث ساعات.

وأثبتت دراسة علمية حديثة أن 75% من الأشخاص الذين تناولوا حبة الفيل الأزرق انتحروا أو تعرضوا إلى خطر الانتحار أو ربما إلى الموت المفاجئ، وأن نسبة الـ 25% الذين بقوا على قيد الحياة أصيبوا ببعض الأمراض النفسية و العصبية الخطيرة.