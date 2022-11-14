في اليوم العالمي له.. 3 طرق طبيعية لعلاج السكري سريعا

يحتفي العالم اليوم في ال 14 من نوفمبر باليوم العالمي لمرضى السكري، ويعتبر مرض السكري من الأمراض الشائعة التي يمكن إدراتها بطرق طبيعية .

وإليكم بعض الطرق الطبيعية لعلاج مرض السكري.

خل التفاح

المركب الأساسي في خل التفاح هو حمض الخليك ويعتقد أنه مسؤول عن العديد من فوائده الصحية، هناك العديد من الأساليب القائمة على الأدلة لاستخدام خل التفاح، يمكن أن يؤدي تناول ملعقتين كبيرتين قبل النوم إلى تقليل مستويات السكر في الصيام في الصباح.

والأفضل من ذلك ، أن تناول 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح مع الوجبات يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم لوجبة غنية بالكربوهيدرات.

2. الألياف والشعير

يؤدي تناول الألياف إلى خفض نسبة السكر في الدم وتركيزات الأنسولين، الكمية الموصى بها من الألياف حوالي 30 جرامًا يوميًا، يمكنك تناول مكملات الألياف مثل Metamucil (قشور السيليوم) ، فإن أفضل طريقة للوصول إلى هدفك هي تناول الخضار، الشعير عبارة عن حبة عالية الألياف غنية بالبروتين ولديها الكثير من البيانات لدعم دورها في المساعدة في تحسين نسبة السكر في الدم والأنسولين والكوليسترول والالتهابات العامة.

3. الكروم

يوجد بشكل رئيسي في خميرة البيرة ، والنقص في الكروم يضعف عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، تدعم الأدلة استخدام الكروم لخفض مستويات السكر في الدم ومستويات A1c.