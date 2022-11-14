فيريرا يضع برنامجا بدنيا للاعبين في تدريب الزمالك

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وقام لاعبو الفريق بأداء فقرات متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وسط متابعة أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص الجهاز الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي خلال مران اليوم، خاصة في ظل عودة الفريق من راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

من جانبه حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الحديث مع أندرية فيليب سوزا مخطط الأحمال للاطمئنان على حالة اللاعبين وسير البرنامج التأهيلي و البدني الموضوع لهم خلال التدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

فيريرا