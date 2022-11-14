إنجي أنور: مهرجان القاهرة السينمائي يفتح الأبواب أمام المواهب الجديدة

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شهد اليوم فعاليات وأحداثا هامة، على الرغم من عدم وجود "ريدكاربت"، مشيرة إلى أن المهرجان هذا العام يدعم الإبداع السينمائي ويفتح أبوابه للمواهب الجديدة ويحافظ على جزء كبير جدا من قوة مصر الناعمة.

وأضافت "أنور"، خلال تقديمها برنامج "مصر الجديدة" المذاع على قناة "ETC" اليوم، الاثنين، أن مهرجان القاهرة السينمائي جزء مهم من النشاط السينمائي، منوهة بأنه تم اليوم تقديم أفلام وعروض مهمة مثل فيلم "بعيدا عن النيل"، وكان فيلم افتتاح مسابقة الافلام العربية، إلى جانب ندوات عربية مهمة مع مخرجين وأبطال بعض الأفلام خاصة ندوة المخرج المجري "بيلا تار".

أكملت أن الأزياء الخاصة بالفنانات والفنانين على الريد كاربت دائما تأخذ الاهتمام الاكبر، ودائما يكون هناك "ازبوت لايت" على أزياء الفنانين، ولكن هذا العام الجميع كان ينتظر التزام الفنانين بالملابس المتفق عليها والتي حددها رئيس المهرجان.

