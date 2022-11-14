النوع الأول من السكر مناعي ويصيب الأطفال.. حسام موافي يوضح

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مضاعفات مرض السكر سخيفة للغاية.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المضاعفات لا تأتي إلا لشخص يفكر أن علاج السكر روشتة فقط".

وأشار: "السكر نوعين يكاد يكونوا مرضين مختلفين تماما"، موضحا: "النوع الأول من السكر عادة يصيب الأطفال، ومن الممكن أن يكون في الكبار، وهو مرض مناعي".

وأوضح: "النوع الأول لا يعالج بالاقراص، بل يعالج بالأنسولين"، مضيفا: "النوع الثاني الأنسولين يكون فيه طبيعي أو أعلى من الطبيعي في الجسم، والجسم لا يراه"، مؤكدا: "النوعين مختلفين في طريقة العلاج والأكل".

