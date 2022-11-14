العثور على جثة أحد المفقودين في حادث انقلاب سيارة ميني باص بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان أخر المفقودين وهو عز الدين عمرو الجوهرى"، ١٨ عاما من قرية أوليله التابعة لمحافظة الدقهلية، والذي انقطع الاتصال به منذ وقوع الحادث ، في حادث سقوط سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر- المنصورة) أمام قرية منشأة عبدالنبي ليصل عدد الضحايا الى 25 غريق وذلك بعد استخراج 4 ضحايا .



وكانت قوات الانقاذ النهري قد عثرت صباح اليوم على جثمان الطفل "حماده ابراهيم على جاد"،٧ اعوام من مركز شربين نجل احدي ضحايا الحادث والتي لقيت مصرعها بصحبة نجلتها وشقيقتها وابناء شقيقتها.المفقودين بالإضافة الى شيماء محمد صلاح ،٢٠ عامًا من قرية أتميده التابعة لمركز ميت غمر بعد العثور عليها بالقرب من هندسة ري أجا و جثمان اسلام رضا ابراهيم فضل"، ١٩ عامًا، من قرية كفر بهيده التابعة لمركز ميت غمر والطالب يوسف محمد زاهر ، 15 عاماً مقيم بمركز زفتي التابعة لمحافظة الغربية لاعب نادي بايونيرز فريق 2007.



يذكر أن النيابة العامة امرت بحبس السائق المتهم المتسبب في الحادث ويدعى "إبراهيم حلمي عبدالله سليمان"، 33عامًا، وذلك بعد عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة