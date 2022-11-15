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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الداودي: نجاح تجارب الزراعة بدون تربة في قناة توفر كميات من المياه

محافظ قنا
محافظ قنا

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تفاصيل المشاركة في مؤتمر المناخ بمبادرة الزراعة بدون تربه.

 

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وقال اشرف الداودي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، إن الزراعة بدون تربة مستقبل الزراعة ومنتجات محلية، مضيفا انها نظيفة، وصديقي للبيئة وكميات المياه المستخدمة فيها أقل بكثير من الزراعة التقليدية. 

 

نبات معلق في الهواء


وأضاف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنها نبات معلق في الهواء، والانتاجبة كبيرة، لافتا إلى أن نجاح تجارب الزراعة بدون تربة في قناة والتي توفر كميات كبيرة من المياه. 
 

أشرف الداودي محافظ قنا اخبار التوك شو مؤتمر المناخ الزواج بدون تربة

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