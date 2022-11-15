الداودي: نجاح تجارب الزراعة بدون تربة في قناة توفر كميات من المياه

كشف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تفاصيل المشاركة في مؤتمر المناخ بمبادرة الزراعة بدون تربه.



وقال اشرف الداودي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، إن الزراعة بدون تربة مستقبل الزراعة ومنتجات محلية، مضيفا انها نظيفة، وصديقي للبيئة وكميات المياه المستخدمة فيها أقل بكثير من الزراعة التقليدية.

نبات معلق في الهواء



وأضاف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنها نبات معلق في الهواء، والانتاجبة كبيرة، لافتا إلى أن نجاح تجارب الزراعة بدون تربة في قناة والتي توفر كميات كبيرة من المياه.

