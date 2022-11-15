سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 15-11-2022

سجل أشهر أعيرة الذهب، استقرارا، في أول تعامل له، اليوم الثلاثاء الموافق 15-11-2022؛ ليصل إلي 1258 جنيها للشراء و1262 جنيها للبيع في محلات الصاغة، وذلك بالنسبة لـ عيار 21 .

واستقر سعر الذهب مصر في بداية تعاملات اليوم الدي محلات الصاغة دون أي تغيير في معظم الأعيرة الذهبية المختلفة بعد أن تراجع 4 جنيهات أمس في المتوسط.

تراجع الأسعار

وتراجع سعر المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في المتوسط وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة

عيار 14

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 لنحو 839 جنيها للشراء و841 جنيها للبيع.

عيار 18



سجل سعر عيار 18 نحو 1078 جنيها للشراء و 1082 جنيها للبيع .

عيار 24

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأكثر قيمة حوالي 1438 جنيها للشراء و 1442 جنيها للبيع.



كيلو الذهب



بلغ سعر كيلو الذهب 1.437 مليون جنيه للشراء و 1.442 جنيه للبيع.

أوقية الذهب



وصل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.9 ألف جنيه للبيع.

الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب 10.064 جنيه للشراء و10.1 ألف جنيه للبيع.





تسعيرة الذهب واهتمام المستهلكين



تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، حيث يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة

وتمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

معيار تحديد سعر الذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإنه يتم تحديد سعر الذهب وفقا للخبراء والمقيمين علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب، إذ أن سعر المعدن الأصفر محليا ارتفع بصورة ملحوظة عقب تحرير سعر الصرف الأجنبي.

وقالت التقرير إن الذهب يعد الملاذ الأمن للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية، منوها بأن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

مصنعية الذهب



تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس.

ومع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

نقص سبائك الذهب

وتعاني البنوك الروسية في الوقت الحالي من نقص سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.

ارتفاع متوقع



وتعتبر العلاقة بين الذهب و الدولار عكسية، حيث في حالة تراجع سعر الذهب فإن الدولار ينخفض و العكس صحيح، ولكن في ظل اضطراب الطلب على الذهب، وتحول الدولار لسلعة بدء المستهلك يتجه نحو الدولار علي الرغم أنه عملة وليس سلعة، وبالتالي فإنه من الصعب معرفة المؤشرات الحقيقية للأسواق والتي تشهد حالة من الاضطراب.

وبحسب محللون فإن أسعار الذهب تراجعت بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضيين، رغم وجود توقعات بمعاودة الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، وعدم استمرار تلك الانخفاضات فى الأسعار المحلية.



وفقا للمحللين؛ فإن الوقت الحالي مناسب جدا للشراء، ويعتبر من الاستثمارات الآمنة، خصوصا وأن هناك توجهات ه للشراء قبل الارتفاعات السعرية الجديدة التي من المتوقع لها أن تكون بنفس قيمة الانخفاض الحالي.