عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مصطفى يونس
مصطفى يونس

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه ليس مؤيدًا لقرار شطب عضوية مصطفى يونس من القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت يؤيد اتخاذ قرارات صارمة ضد هناء حمزة ومعاقبتها بعدما قامت باتهام مسئولي النادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى.

txt

ضاق صدره.. محامي عبدالله السعيد يكشف سبب تصريحات اللاعب ضد الأهلي.. فيديو

txt

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

وقال عبد الجليل عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب، والموقف الحالي أحزنني، قد يكون العشم الزائد سبب هجومه ضد رئيس النادي الأهلي، لا يجوز أن يخطئ أي شخص ضد القلعة الحمراء وأحد كباتن الفريق السابقين موجودين داخل الاستوديو».

وبسؤاله حول إمكانية شطب مصطفى يونس، علق قائلا: «لو حدث ذلك سأكون حزينًا أيضًا، كنت اتضايق لمجرد إيقاف أي شخص، ولذلك لا أحب أن يحدث ذلك».

وأضاف محمد عبد الجليل : «موقف هناء حمزة مختلف، هي أم لاعبة في فريق سيدات الطائرة بالأهلي، وما ذكرته في حق مسئولي النادي كلام غير مقبول، وأؤيد أي قرار ضدها، مصطفى يونس لم يقل أن الأهلي مزور».

وأكمل: «الأهلي لا يتوانى في تطبيق المبادئ بصرامة حول أي تجاوزات، وما حدث مع عصام الحضري خير دليل، وكذلك محمد عبدالجليل عندما ذهب إلى الإمارات، ومبادئ الأهلي هي سر نجاحه عبر التاريخ»

محمد عبد الجليل الأهلى مصطفى يونس هناء حمزة مريم مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

فيتوريا يدرس الدفع بنجم الأهلي أساسيًا أمام بلجيكا.. تفاصيل

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

أوكرانيا والطاقة والصين.. مسئول أمريكي يكشف عن أهم ملفات قمة العشرين

الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ