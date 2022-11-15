عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

أكد محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق، أنه ليس مؤيدًا لقرار شطب عضوية مصطفى يونس من القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أنه في نفس الوقت يؤيد اتخاذ قرارات صارمة ضد هناء حمزة ومعاقبتها بعدما قامت باتهام مسئولي النادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى.

وقال عبد الجليل عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب، والموقف الحالي أحزنني، قد يكون العشم الزائد سبب هجومه ضد رئيس النادي الأهلي، لا يجوز أن يخطئ أي شخص ضد القلعة الحمراء وأحد كباتن الفريق السابقين موجودين داخل الاستوديو».

وبسؤاله حول إمكانية شطب مصطفى يونس، علق قائلا: «لو حدث ذلك سأكون حزينًا أيضًا، كنت اتضايق لمجرد إيقاف أي شخص، ولذلك لا أحب أن يحدث ذلك».

وأضاف محمد عبد الجليل : «موقف هناء حمزة مختلف، هي أم لاعبة في فريق سيدات الطائرة بالأهلي، وما ذكرته في حق مسئولي النادي كلام غير مقبول، وأؤيد أي قرار ضدها، مصطفى يونس لم يقل أن الأهلي مزور».

وأكمل: «الأهلي لا يتوانى في تطبيق المبادئ بصرامة حول أي تجاوزات، وما حدث مع عصام الحضري خير دليل، وكذلك محمد عبدالجليل عندما ذهب إلى الإمارات، ومبادئ الأهلي هي سر نجاحه عبر التاريخ»