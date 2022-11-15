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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: بيرسي تاو سيكون مفاجأة كولر عقب التوقف الدولي.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يريد أن يجعل محترف الفريق هو مفاجأة المرحلة المقبلة، بعد العودة إلى التدريبات الجماعية.

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وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «الأهلي عاد إلى التدريبات بعد الحصول على راحة وصلت لـ5 أيام، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق قام برفع الحمل التدريبي، والتدريب على فترتين، كما يتم استخدام الجهاز الجديد الخاص بتطوير ضربات الرأس»

وأضاف: ↕«انضم لتدريبات الأهلي الجماعية عددًا من اللاعبين، وهم محمد محمود وزياد طارق وكريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان وشادي رضوان، لمواجهة النقص بسبب غياب الدوليين، لتواجدهم في المنتخب الاول والأوليمبي»

وأواصل: «كولر يريد أن يجعل بيرسي تاو مفاجأة الفترة المقبلة، في مركز الجناح الأيمن، واللاعب ظهر بنيولوك جديد خلال التدريبات الجماعية».

وواصل: «المدربين الكبار لا يتأثرون بغياب أي لاعب أو ينزعجون لأي إصابات في الفرق، وكولر من هذه النوعية أيضًا، وكذلك كارلوس كيروش مدرب المنتخب السابق، وكذلك جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك».

الأهلى الزمالك النادي الأهلي بيرسي تاو كارلوس كيروش

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