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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: حزين لعدم تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقيا.. ولابد من الاحتراف المبكر

منتخب مصر
منتخب مصر

أعرب سيد معوض نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد لعدم تأهل منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 لبطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا بأنها خسارة فادحة لهذا الجيل الذي يضم عناصر مميزة.

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وقال معوض عبر برنامج «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «محمد وهبة من أهم المدربين في مراحل الناشئين، وقادر على صناعة لاعب دولي، لكن التوفيق لم يحالفه في المباريات الأخيرة».

وأضاف: «سبق ولعبنا منتخب المغرب في البطولة العربية، ولذلك كانوا يعلمون مفاتيح لعبنا، وكان اليوم لديه رؤية فنية آخرى، ولو فاز منتخب مصر للناشئين كان يتم الاشادة بالمدرب، ورغم ذلك سنحت للاعبين فرصتين مؤكدتين للتسجيل لم يتم استغلالهما بالشكل الأمثل»

وأكمل: «عمر سيد معوض كان يعاني من الإصابة بشد في السمانة في مباراة تونس، خسرنا في مباراة حاسمة بالنسبة لنا، خسارة محزنة لجيل 2006، هناك لاعبين مميزين مثل عمر خضر وأيمن عبدالعزيز ومحمد نبيل واحمد عابدين وهناك لاعبين آخرين، وهؤلاء اللاعبين لابد من تطورهم مستقبلًا، ووجهة نظري أنه يجب فتح باب الاحتراف خارج مصر، لأن دوريات الناشئين لن تصنع لاعبًا كبيرًا»

وزاد: «بناء قاعدة لاعبين للمنتخب الأول، تبدأ من احتراف اللاعبين الصغار في أوروبا، يجب أن يكون هناك مزايا للأندية لتسهيل رحيل اللاعبين إلى الخارج»

وأكمل: الناشئين في مصر يظهرون عند سن الـ23 عامًا، وهذا أمر يدعو للسخرية، هناك لاعبين سوف تشارك في المونديال وهم في عمر الـ17 و 19 عامًا في منتخبات ألمانيا وهولندا».

وختم: «رتم الكرة المصرية مختلف تمامًا عما نشاهده في أوروبا، على اتحاد الكرة سن قوانين تسهل احتراف اللاعبين، من أجل الوصول إلى مستوى الكرة خارج مصر».

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