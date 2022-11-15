تشييع جثمان الموسيقار محمد سلطان من مسجد عمر مكرم.. فيديو وصور

شيع اليوم جثمان الموسيقار الراحل محمد سلطان من مسجد عمر مكرم، وسط حضور الأهل وأبناءه والاقارب وعدد من الفنانين وأبرزهم السيدة نيفين حفيدة الفنان الراحل زكي رستم والفنان حلمي عبد الباقي وعدد من نجوم الفن والغناء.
ورحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما بعد صراع طويل مع المرض .
وكشفت السكرتيرة الخاصة بالموسيقار محمد سلطان عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الموسيقار الكبير ، والذي رحل عن عالمنا خلال الدقائق الماضية .
وقالت السكرتيرة الخاصة بالفنان محمد سلطان أنه لم يكن يعاني من اي أمراض باستثناء الأمراض الخاصه بأصحاب السن الكبير ، حيث كان حتي الساعات الأولي من صباح اليوم في منزله .
وتابعت سكرتيرة الفنان محمد سلطان في تصريحات خاصة لصدي البلد أنه حين استيقظ صباح اليوم قال لها “ أنا تعبان وهموت النهارده ، وتم نقله علي الفور إلي مستشفي قصر العيني الفرنساوي ليلفظ أنفاسه الاخيرة هناك .
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