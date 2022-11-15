بحضور أولياء الأمور.. نائب محافظ قنا يكرم الفائزين بمسابقة الإبداع طموح

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا ، احتفالية بقصر ثقافة قنا، لتكريم الطلاب الفائزين فى مسابقة "الإبداع طموح"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية والدكتورة مها محمد، مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية، ولفيف من القيادات الشعبية والمجتمعية والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.

ونقل نائب محافظ قنا ، تهنئة اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، للطلاب والطالبات الفائزين وإدارة الموهوبين بالمديرية بهذا التفوق والنبوغ، مؤكدًا أهمية المسابقة في تنمية روح البحث العلمي والتشجيع على الابتكار والإبداع وترسيخ حب المعرفة، وخلق روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، وإظهار مواهبهم الخفية في مجال الإبداع العلمي والثقافى.

وقال عمر، من الضروري، إن نشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة المدرسية التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم، بإكسابهم مهارات تعود بالنفع عليهم كحسن استثمار الوقت والعمل بروح الفريق والتحدي والإنتماء وحب الوطن.

وأكد نائب محافظ قنا ، أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لأبنائها النابغين والمتفوقين علمياً فى شتى المجالات ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم لرفع اسم مصر في كافة المحافل العالمية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي والابتكارات لتحقيق التنمية المنشودة على أرض مصر.

كما أشاد نائب محافظ قنا ، بدور القائمين على العملية التعليمية والمعلمين بالمحافظة، مقدماً شكره لأسر الطلاب لدورهم في توفير بيئة ملائمة ومناسبة للتفوق والتميز لأبنائهم، وحث كافة القائمين على العملية التعليمة على ضرورة الاهتمام بالنشء والطلاب المبتكرين والنابغين وتوفير كافة الإمكانات لتطوير ابتكاراتهم واختراعاتهم وتحفيزهم للارتقاء بأفكارهم بإستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي ليكونوا أمل البلاد في مستقبل أفضل.

وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، على اهتمام الدولة بدعم الطلاب الموهوبين من خلال انشاء مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومراكز لرعاية الموهوبين بمختلف المحافظات ، وكان نصيب محافظة قنا منهم مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمدينة قنا الجديدة ومركز لرعاية الموهوبين بمدينة قنا الجديدة.

وأوضحت منال عبد الوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا ، بأن مسابقة الإبداع طموح تم تنظيمها في عدة مجالات منها المجال الأدبي والفنى ومجال الابتكارات العلمية، مضيفةً أن الإبداع طموح ليست المسابقة الوحيدة التى تستهدف الطلاب المبدعين بل أن هناك مسابقة الباحث الصغير والتي تعمل علي تعزيز مهارات البحث العلمي ونشر أخلاقياته بين الطلاب ومسابقة المبدع الصغير التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة في دورتها الثالثة.