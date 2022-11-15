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تحذير عاجل.. أمطار تضرب عدة محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري تسنيم خيري، تغطية إخبارية عن حالة طقس اليوم، الثلاثاء، طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، يكون لطيفا على السواحل الغربية، ويظل مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، حالة طقس اليوم، ليلا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، يكون مائلا للحرارة على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم، تكونت شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد طقس اليوم، أمطارا خفيفة تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد عدة مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب محافظة البحر الأحمر، خلال طقس اليوم، أمطار خفيفة وتحديدا على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، تكون على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على مختلف محافظات البلاد، خلال طقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة.

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