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منتشر في المدارس ويهدد الاطفال.. معلومات صادمة عن الفيروس التنفسي.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري تسنيم خيري، تغطية إخبارية عن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب العديد من الأطفال في مختلف الأعمار، وأعربت العديد من الأسر عن تخوفاتها من دور برد يصيب الأطفال ولا ينتهي بالعلاج كالمعتاد وأصبح هذا الفيروس حديث الأسرة والتجمعات. 

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، الفيروس المخلوي التنفسي هو فيروس من مجموعة من الفيروسات المخاطية، والتي يمكن أن تسبب في بعض الحالات التهابات شديدة في الجهاز التنفسي، إذ يتسلل إلى الجهاز التنفسي للأطفال والبالغين.

وبعد انتشار حالات الإصابة بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي، وفي محاولة لتهدئة العائلات اللاتي أصيب أطفالها، خرج المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبدالغفار، في رسالة للمصريين.

وقال عبد الغفار: أجرى قطاع الطب الوقائي مسحة لعدد من الأطفال خلال الفترة الأخيرة، وتبين من نتائج المسح أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة- إلى أن عددا من الأطفال مصاب بالإنفلونزا والفيروس الغدي، ونزلة البرد ويعانون من أعراض خفيفة ويتم التعامل معها مباشرة.

والفيروس المخلوي التنفسي يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع الانتشار للغاية لدرجة أن بعض العلماء يؤكدون إصابة معظم الأطفال به قبل بلوغهم السنتين، كما أنه يمكن أن يصيب البالغين أيضا.

وبالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس  المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام، وعادة ما تكون تدابير العناية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

المذيعة تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تسنيم خيري مذيعة صدى البلد الإخباري تسنيم خيري تسنيم خيري عدوى الفيروس المخلوي التنفسي

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