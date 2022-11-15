وزير الخارجية الصيني: تأكيد روسيا بعدم دخولها حربا نووية موقف مسؤول

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن بكين مستعدة للعمل مع روسيا لتنسيق الاتصالات رفيعة المستوى في مجالات عدة.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال لقائة بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين، أن بكين ستواصل التمسك بموقف حيادي ومعتدل وتلعب دور بناء في أزمة أوكرانيا.

وأشار يي، إلى أن الصين سعيدة لإبداء روسيا مؤشرات على استعدادها للحوار، مؤكدا على أن تأكيد روسيا أنها لن تدخل حربا نووية "موقف مسؤول".

وتابع وزير الخارجية الصيني: "يسعدني أن أرى استعداد روسيا للحوار والموافقة على استئناف تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية".

ولفت إلى أن هناك ارتياح في بكين لرؤية أن روسيا أدركت "الإشارات" على الاستعداد لحل أزمة أوكرانيا.