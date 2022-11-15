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خبير طاقة: دول غاز المتوسط يهمها التغلب على التأثيرات السلبية للغازات الدفيئة

منتدى غاز المتوسط
منتدى غاز المتوسط

قال المهندس مدحت يوسف، خبير الطاقة، إن دول منتدى غاز المتوسط لديها أهداف متنوعة ويهمها في المقام الأول التغلب على التأثيرات السلبية للغازات الدفيئة، خصوصا ثاني أكسيد الكربون، وهو المتسبب الرئيسي للتأثيرات المناخية التي أثرت على المناخ العام للعالم.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «طالما هناك آثار سلبية على المناخ والطبيعة نفسها لمعظم الدول الأعضاء، فيهُم الدول في المقام الأول الاهتمام بتلك التأثيرات الضارة، فكان اهتمامهم ببدائل للوقود الأحفوري لضمان الاستمرارية والاستخدام الآمن والنظيف على مدى سنوات طويلة».

 

وتابع: «أهم التحديات هي الإمكانيات، وأهمها إنتاج الكهرباء النظيفة والخضراء من خلال الطاقة الشمسية، أو من خلال طاقة الرياح وتطلب استثمارات ضخمة جدا ويهمنا توافر الكوادر الفنية القادرة على التشغيل، وكذلك فالمياه متوفرة ويمكن استخدام مياه الأنهار أو البحار وتحليتها، ومهم جدا تقليل التكلفة من خلال إنتاج الطاقة النظيفة بما يوازي ويحقق نوع من التوازن السعري للتكلفة المرتبطة بالتأثيرات المناخية والحصول على أسعار منافسة للغاز الطبيعي».

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