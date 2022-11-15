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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خلال قمة المناخ في مصر

توقيع مذكرة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بين مصر وشركة مصدر الإماراتية

صدى البلد

شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع المذكرة الإطارية لمشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.

ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية لإنتاج  ٤٨٠ ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

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جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادي يعمل في عدد منها المجالات؛ ويستهدف في ذلك جذب الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد، مؤكدة أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.

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