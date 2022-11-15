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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إثارة لا تنتهي.. مشادة غريبة بين رونالدو وكانسيلو في تدريبات البرتغال.. فيديو

رونالدو
رونالدو

تورط كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مشادة غريبة مع جواو كانسيلو خلال مران منتخب بلاده يوم الثلاثاء.

وأثار  كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا غضب مانشستر يونايتد هذا الأسبوع بعد أن كشف في مقابلة مع بيرس مورجان أنه لا يحترم إريك تن هاج واتهم جليزرز بعدم الاهتمام بالنادي.

ودخل رونالدو في مصافحة فاترة مع زميله في فريق مانشستر يونايتد برونو فرنانديز يوم الاثنين، على الرغم من أن لاعب خط الوسط البرتغالي جواو ماريو ادعى أن الثنائي كانا يمزحان، وهو ما أكد عليه برونو نفسه عبر حسابه على إنستجرام.

وكان مهاجم مانشستر يونايتد في قلب حادث غريب آخر مع منتخب البرتغال يوم الثلاثاء، وهذه المرة مع كانسيلو.

بدا مدافع مانشستر سيتي غير سعيد بشكل واضح عندما اقترب منه رونالدو، ثم أمسك برأسه وهزها باتجاهه.

ثم دفع كانسيلو يدي رونالدو بعيدًا، مما دفع كريستيانو إلى الابتعاد عن الموقف.

كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال جواو كانسيلو مانشستر يونايتد برونو فرنانديز

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