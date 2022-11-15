عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قمر ناسا الصناعي الصغير يصل إلى مداره

ناسا
ناسا

نجحت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في إرسال مركبة فضائية لا يزيد حجمها على «فرن ميكروويف» إلى مدار حول القمر، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

txt

كويكب عملاق يقترب من الأرض فهل يشكل خطرا.. وكالة ناسا تجيب |فيديو

txt

غابت لمدة 50 عاما.. ناسا تستعد للعودة إلى القمر من جديد

 وأضافت «ناسا»، أن القمر الصناعي، الذي أطلق عليه اختصاراً «كابستون» (عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع ذاتية الحكم وتجربة الملاحة)، أكمل «مناورة أولية لدخول المدار» وأطلق نفاثات التوجيه لوضع المركبة الفضائية في المدار. 

وانطلق «كابستون» على متن صاروخ «روكيت لاب إلكترون» من ميناء فضائي في نيوزيلندا في يونيو الماضي.


وسيبدأ القمر الصناعي الآن في مدار «ممدود بشكل كبير»، والذي من المفترض أن يستمر ستة أشهر. ويتبع المدار المسار الذي ستأخذه محطة البوابة الفضائية «جيت واي» المخطط لها عندما يجري تشغيلها. 

وستعمل محطة البوابة الفضائية، التي تشارك فيها وكالة الفضاء الأوروبية أيضاً، كمحطة وسيطة للمهام المأهولة إلى القمر - وربما بعد ذلك تستخدم أيضاً كمحطة للمهام إلى المريخ.

ناسا مركبة فضائية وكالة الفضاء القمر الصناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

رسوم تحول قرية صينية إلى وجهة سياحية

أقدم دليل على استخدام البشر القدامى النار للطهي

بمشاركة عربية.. افتتاح مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي

بكتيريا خطيرة تشير إلى الإصابة بسرطان القولون.. تفاصيل

تحذير خطير من انتشار الأفكار الانتحارية بين الأطفال في أمريكا

123 مليار دولار.. رابع أغنى شخص في العالم يخطط للتبرع بثروته

بمناسبة اليوم العالمي للسكري .. تعرف على أعراضه وطرق الوقاية منه

لهذه الأسباب.. كبار سن هم الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل 50%.. التفاصيل الكاملة لـ قرار استيراد السيارات من الخارج

الصحة: حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها

التعليم تنفي تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

المجر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد وقف أوكرانيا ضخ النفط عبر "دروجبا"

عالم أزهري: السوشيال ميديا أصابت الناس بهوس صناعة فيديوهات غير أخلاقية

ترامب المنكسر وبايدن العجوز.. 14 أمريكيا يتزاحمون للوصول إلى البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

عدوى في الجهاز التنفسي.. تعرفي على أعراض الحصبة والطريقة الوحيدة لحماية طفلك

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

7 أسباب.. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة

فيديو

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ