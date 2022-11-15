آدم الطوخى: المجتمع المدني والشباب شريكان في التوعية بملف التغيرات المناخية

قال آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، هي قمة التنفيذ، وأن المجتمع المدني والشباب شريك أساسي في التوعية والتنفيذ علي أرض الواقع، فيصل دورهم إلى 50%، مؤكدا أن العمل الجاد بعد القمة له أهمية كبيرة.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بعنوان "الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدنى فاعل فى قضايا المناخ".

وأضاف الطوخى، أن مبادرة حياة كريمة لها دورا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، حيث استطاعت أن تغير شكل الحياة في القرى والنجوع، مشددا على أهمية الدعم المستمر للمجتمع المدني والشباب وتقديم التيسيرات من التمويل المالى والتنفيذ علي أرض الواقع.

أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه دكتور مهندس استشاري أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية "عبر زوم"، والدكتورة صفاء حسني، عضو التنسيقية "عبر زوم"، كما شارك آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

