عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

آدم الطوخى: المجتمع المدني والشباب شريكان في التوعية بملف التغيرات المناخية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قال آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ، هي قمة التنفيذ، وأن المجتمع المدني والشباب شريك أساسي في التوعية والتنفيذ علي أرض الواقع، فيصل دورهم إلى 50%، مؤكدا أن العمل الجاد بعد القمة له أهمية كبيرة.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم بعنوان "الطاقة والحلول المتجددة.. ومجتمع مدنى فاعل فى قضايا المناخ".

وأضاف الطوخى، أن مبادرة حياة كريمة لها دورا كبيرا في ملف التغيرات المناخية، حيث استطاعت أن تغير شكل الحياة في القرى والنجوع، مشددا على أهمية الدعم المستمر للمجتمع المدني والشباب وتقديم التيسيرات من التمويل المالى والتنفيذ علي أرض الواقع.

أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه دكتور مهندس استشاري أحمد سلطان نائب رئيس لجنة الطاقة بنقابة مهندسي القاهرة والمتخصص في شئون النفط والطاقة، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية "عبر زوم"، والدكتورة صفاء حسني، عضو التنسيقية "عبر زوم"، كما شارك آدم الطوخي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.
 

تنسيقية شباب الاحزاب قمة المناخ COP27 شرم الشيخ التغيرات المناخية المجتمع المدني الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن حادث سقوط صاروخين داخل أراضي بولندا

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

ترشيحاتنا

تطور خطير.. بولندا تدرس تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف الناتو

ساهم في إنتاج فيلمي الرسالة وعمرالمختار..من هو محمد السنعوسي الذي ودعته الكويت؟

أمام مجموعة العشرين.. إجراء عاجل من ماكرون بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا

الخارجية الإيطالية: نتابع تطورات الوضع في بولندا ونتواصل مع حلف الناتو

فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ

نجم الإسماعيلي بين الأهلي والزمالك.. من يفوز بالصفقة السوبر؟

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ