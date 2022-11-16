عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

صدى البلد

فوائد صحية لتناول الفلفل الأخضر فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين ك ومعادن مثل الكالسيوم والماغنيسيوم وحمض الفوليك والبوتاسيوم والثيامين والحديد والنحاس وما إلى ذلك ، لذلك يجب تناول الفلفل الحار يوميًا. فيما يلي 5 أسباب تجعلها جزءًا من نظامك الغذائي اليومي:

يحرق الدهون ويمنع السمنة

الكابسيسين ، وهو المركب الحيوي النشط في الفلفل الحار ، مسؤول عن طعمها اللاذع ومختلف الفوائد الصحية كما أنه يحرق الدهون ويساعدك على الوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن.

 تأثيرات مضادة للسرطان

يُعد الفلفل الأخضر مصدرًا جيدًا للمركبات النشطة بيولوجيًا ، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية والكاروتينات وحمض الأسكوربيك. هذه المركبات لها أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

يُحافظ على صحة القلب

يحتوي الكابسيسين على العديد من الفوائد الصحية للإنسان ، مثل علاج متلازمة الألم المزمن وأمراض القلب الإقفارية. اللون الأخضر في الفلفل الحار هو مزيج من الكلوروفيل والكاروتينويد (سلائف فيتامين أ). يمكن أن توفر الكاروتينات حماية أنسجة الجسم  وعلاج انخفاض معدل الوفيات بأمراض القلب. 

تقوية المناعة

يلعب الفلفل الحار دورًا بارزًا كمعزز للمناعة ويمكنه أيضًا علاج آلام التهاب المفاصل عند تناوله بانتظام ويمتلك الكابسيسين أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، مما يشير إلى استخدامه كمثبط طبيعي محتمل للكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض في الغذاء.

يحرق الدهون يمنع السمنة صحة القلب تقوية المناعة الفلفل الأخضر فيتامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

الميكروباص كله نزل في أكياس سوداء.. 4 مجهولين بتصادم الوادي الجديد

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة .. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة و4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول ومعلومات مهمة عن الفيروس المخلوي

كيف تحمي طفلك؟.. أفضل الحلول للتغلب على الفيروس المخلوي التنفسي

عدوى في الجهاز التنفسي.. تعرفي على أعراض الحصبة والطريقة الوحيدة لحماية طفلك

ينتشر بين أطفال مصر وحذرت الصحة منه.. معلومات مهمة عن الفيروس المخلوي

مؤشر لمرض خطير..آلام الظهر عند الرجال عرض يجب عدم تجاهله

ريجيم ومشروبات سريعة لحرق دهون الكرش للأبد

أوعى تتجاهلها.. 4 أعراض شائعة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول

بإطلالة جريئة من البحر نوال الزغبي تبهر متابعيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

خطوات الخروج من المعاصي والذنوب.. تخلصك منها تماما

شبكة على أد الإيد.. جرام الذهب يسجّل 720 جنيهًا |تفاصيل

فضحتنا بسبب الحريم.. القصة الكاملة لمقتل صاحب مزرعة على يد زوجته وابنه بالمنوفية

أخبار التكنولوجيا| تعمل إيه لو واتساب ويب WhatsApp web مش شغال.. وأفضل وأرخص هاتف سامسونج بإمكانات مميزة

غدا.. النطق بالحكم على 23 متهمًا في خلية السلام

الصحة الكندية تحذّر من وصول الإنفلونزا إلى مرحلة الوباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

أفضل من ألف عدّاء| شاهد.. عجوز صيني يفوز بماراثون ركض والسيجارة في فمه

أعراض غير طبيعية قبل شهر من الإصابة بالنوبات القلبية | تعرف عليها

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ