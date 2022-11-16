عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| توقعات علاء عبدالعال لمونديال قطر.. وبشرى تثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

تألقت الفنانة بشرى، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بشرى بلوك أنيق وجريء، بفستان مكشوف الصدر طويل باللون الأخضر ، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

 

ميسي ناقصه كأس العالم.. توقعات علاء عبدالعال للمنتخبات الصاعدة بالمونديال

كشف الكابتن علاء عبد العال، عن توقعاته للمنتخبات الصاعدة من دور المجموعات بالمونديال، خلال لقائه مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وقال علاء عبد العال: "ميسي ناقصه كأس العالم وغياب ماني سيؤثر بشكل واضح على السنغال".

 


ريهام عبد الغفور تشيد بموهبة محمد فراج من كواليس الغرفة ٢٠٧

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من كواليس مسلسلها الجديد الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد فراج، وكتبت: الطيب والمجتهد وصديقي الموهوب جدًا.

انستجرام شوبير المونديال كأس العالم محمد فراج علاء عبد العال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 16-11- 2022

66 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار البيض بالأسواق اليوم الأربعاء

نشاط للرياح وسقوط أمطار.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11- 2022

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني الهجمات الصاروخية الروسية على كييف

3 ملفات هامة على طاولة الخطيب في الأهلي.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

في دقيقة ونصف.. أشهر الأخطاء في الإسعافات الأولية وتصحيحها

تدليك أصابع اليدين يخلصك من مشكلة صحية خلال 5 دقائق فقط

بمكون واحد من مطبخك يمكنك حرق دهون البطن العنيدة للأبد

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ