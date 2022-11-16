موجز السوشيال ميديا| توقعات علاء عبدالعال لمونديال قطر.. وبشرى تثير الجدل بإطلالتها على إنستجرام

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

تألقت الفنانة بشرى، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بشرى بلوك أنيق وجريء، بفستان مكشوف الصدر طويل باللون الأخضر ، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

كشف الكابتن علاء عبد العال، عن توقعاته للمنتخبات الصاعدة من دور المجموعات بالمونديال، خلال لقائه مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وقال علاء عبد العال: "ميسي ناقصه كأس العالم وغياب ماني سيؤثر بشكل واضح على السنغال".



ريهام عبد الغفور تشيد بموهبة محمد فراج من كواليس الغرفة ٢٠٧

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من كواليس مسلسلها الجديد الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد فراج، وكتبت: الطيب والمجتهد وصديقي الموهوب جدًا.