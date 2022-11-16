إيفانكا ترامب تتخلي عن والدها: لن أشارك في الحملة الانتخابية 2024

بعد وقت قصير من إعلان والدها ترشحه للرئاسة في عام 2024، قالت إيفانكا ترامب: إنها لن تشارك في حملة والدها الانتخابية، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت إيفانكا في بيان نُشر على إنستجرام مساء أمس الثلاثاء: "هذه المرة، أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة".

وأضافت: "بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية".

لعبت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس السابق دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، دورًا رئيسيًا في حملتيه السابقتين واستمرت في العمل كمستشارين للبيت الأبيض.

أعلن والدها ترشحه لترشيح الحزب الجمهوري مساء الثلاثاء في منتجع مار الاجو، بعد أسبوع من هزيمة العديد من مرشحيه في انتخابات التجديد النصفي.

بعد خسارته في انتخابات 2020، انتقلت إيفانكا ترامب وكوشنر إلى فلوريدا واشترتا عقارًا بقيمة 32 مليون دولار في ميامي من المغني الإسباني خوليو إجليسياس.

في وقت سابق من هذا العام، أدلت بشهادتها أمام لجنة مجلس النواب للتحقيق في واقعة اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021. وعلى عكس مزاعم والدها المتكررة، قالت إنها قبلت عدم وجود دليل على تزوير الناخبين في انتخابات 2020 وأن والدها قد خسر.

تم عرض مقطع من شهادتها خلال جلسة استماع للجنة في يونيو. كما أجرت اللجنة مقابلة مع كوشنر.

وقالت إيفانكا ترامب على موقع إنستجرام: "أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأمريكي وسأظل دائمًا فخوراً بإنجازات إدارتنا".