الكهرباء تنفذ أجندة مؤتمر المناخ بتحويل التعهدات إلى اتفاقيات لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في إطار قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري و تحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء و الهيدروجين الاخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكلفة قارات العالم.



فقد قامت الوزارة خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار أجنبي مباشر.



تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل إلى ٢٨ ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى ٣٤ مليار دولار و فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى ٥٠ ألف فرصة، وتساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى ٦٥ مليون طن سنويا.



وخلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ تم توقيع عدد ٩ اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بإستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى ٤٧ ألف ميجاوات و ٢٤ ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل إلى ٨٥ مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل إلى ٤٥ ألف فرصة وغير مباشرة ٢٣٠ ألف فرصة ، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل إلى ٣٩ مليون طن سنويًا.



و تم توقيع هذه التسع اتفاقيات بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وان الوصول الى توقيع هذه الاتفاقيات هو نتاج عمل استمر لمدة تزيد عن ستة اشهر مع الشركاء الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص وكانت الوزارة خلال تلك الفترة تسير على التوازي لوضع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والتي تم إعلان الإطار العام لها خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ.



كما اكد السيد الوزير ان الفترة المقبلة ستشهد العمل الجاد والدؤوب لتوقيع العقود النهائية للمشروعات والبدء في التنفيذ.