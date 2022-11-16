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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروعات بـ83 مليار دولار لتصدير الطاقة والأمونيا لأوروبا من قناة السويس.. تفاصيل

تغير المناخ
تغير المناخ

قال هاني جنينة خبير اقتصادي، إن أمس الثلاثاء شهد الإعلان عن مذكرات تفاهم لعدد من المشروعات بلغت قيمتها الإجمالية 83 مليار دولار، بحيث يتم تنفيذها على الـ12 سنة المقبلة، أي حتى عام 2035، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه المشروعات سيكون مكونا أجنبيا بمقاولين أجانب وخلافه.

وأضاف هاني جنينة خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن هذه المشروعات ستحول منطقة شمال وغرب قناة السويس إلى منطقة لوجستية تصدر الطاقة والأمونيا لأوروبا، وستحيي هذه المنطقة كمنطقة استثمارية في العالم".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس من أهم الممرات المائية على مستوى العالم، حيث يمر من خلال قناة السويس 12% من التجارة العالمية: "أي أننا نتحدث عن ممر مائي عالمي، ولكن المشكلة هي أننا كنا نستغله كممر فقط ومصدر للرسوم، لكننا لم نطوره إلى منطقة لوجستية ومنطقة تصنيع بالمفهوم الحديث".

واوضح هاني جنينة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستشهد مشروعات عديدة تبدأ جنوبا من ميناء العين السخنة حتى شمالا على البحر المتوسط بميناء شرق التفريعة في بورسعيد وميناء غرب بورسعيد القديم.

مصر هاني جنينة الطاقة المنطقة الاقتصادية الاقتصاد

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