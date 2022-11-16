مستشار الأمين العام للجامعة العربية: وصلت إلى ما أنا فيه بجهود أسرتي

قال اللواء محمود خليفة، مستشار الأمين العام للجامعة العربية للشئون العسكرية، إنه يعتز تماما بنشأته، معقبا: "من ينتمي لقريته ينتمي للمدينة والمحافظة وبلاده كلها"، حيث أن الإنتماء يبدأ بمحل ميلاد الإنسان.

وأضاف "خليفة" خلال حواره ببرنامج "أخبار مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية، تقديم أيمن عدلي، أن القرية التي ولد بها يوجد بها العادات والتقاليد على أعلي مستوي، موضحا أنه من أسرة بسيطة جدا.

وتابع: "وصلت إلى ما وصلت إليه من خلال تلك الأسرة البسيطة، وهي قاعدة الإنطلاق بالنسبة لي بقيامها وبكل ما فيها".

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