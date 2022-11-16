بطلات الطائرة بوادى دجلة يحققن بطولة القاهرة تحت 16 و18 سنة

نجح أبطال أندية وادى دجلة، في التتويج بالعديد من البطولات بألعاب الكرة الطائرة والجمباز الفني والأيروبيك والتايكوندو والفروسية والإسكواش وألعاب القوى، وحصد 85 ميدالية متنوعة في المنافسات التي شاركوا بها.

في الوقت نفسه، يستعد عدد كبير من لاعبي النادي لتمثيل المنتخبات القومية في بطولات قارية ودولية، وذلك لتحقيق استراتيجية إدارة النادي في إعداد أبطال رياضيين مؤهلين على أعلى مستوى من خلال اكتشاف المواهب وتطويرها بالاستعانة بأفضل المدربين.

وحققت بطلات وادى دجلة لكرة الطائرة، لقب بطولة منطقة القاهرة تحت 16 و18 سنة، بعد تغلب فريق تحت 16 سنة على النادي الأهلي بنتيجة 3-2، ليتوجن بلقب البطولة، وفي نفس اللعبة، فاز فريق ناشئي وادى دجلة تحت 17 سنة بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على النادي الأهلي بنتيجة 3-2.

وسيطرت بطلات وادى دجلة بلعبة جمباز الأيروبيك على كأس مصر بعد حصدهن 43 ميدالية متنوعة، إذ حققت فتيات وادى دجلة النخيل تحت 9 و10 سنوات البطولة عقب حصدهن 17 ميدالية متنوعة، وتوجت فتيات وادى دجلة محرم بك تحت 9 و10 سنوات بالبطولة عقب حصدهن 15 ميدالية، وفازت فتيات وادى دجلة تحت 8 سنوات بـ11 ميدالية.

كما سيطر أبطال وادى دجلة للجمباز الفني على بطولة كأس مصر في الفئات العمرية من 9 إلى 12 سنة، إذ حقق لاعبو النادي تحت 9 سنوات البطولة بعدما حصدوا 8 ميداليات ذهبية، وفاز فريق تحت 10 سنوات بالبطولة بعدما حصدوا 8 ميداليات ذهبية، وتوج فريق تحت 11 سنة بالبطولة بعد حصد الأبطال 8 ميداليات متنوعة (7 ميداليات ذهبية - ميدالية برونزية)، وحقق فريق تحت 12 سنة 7 ميداليات متنوعة (6 ميداليات ذهبية - ميدالية فضية).

وفي لعبة الكاراتيه، نجحت ناشئات وادى دجلة في الفوز بدرع المركز الأول والتأهل للدوري الممتاز، واستطاعت شابات وادى دجلة حصد فضية بطولة الدوري للدرجة الأولى، والتأهل للدوري الممتاز - للمرة الأولى في تاريخ النادي - في الوقت نفسه توج اللاعب مروان محمد أبو المجد بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة تركيا المفتوحة.

كما نجح أبطال أندية وادى دجلة للكاراتيه في التتويج بجوائز بطولة الجائزة الكبرى بعد الفوز بـ4 ميداليات متنوعة (ميداليتان ذهبيتان - ميداليتان برونزيتان).

وواصل لاعبو القدرات الخاصة بنادي وادى دجلة، تحقيق العديد من البطولات، حيث استطاع لاعبو الفروسية التتويج ببطولة الجمهورية للفروسية المقامة بنادي ضباط الحرس الجمهوري بإجمالي 3 ميداليات متنوعة (ميدالية ذهبية، و2 ميدالية برونزية).

وتوج فريق ألعاب القوى بجوائز بطولة الجمهورية بإجمالي 4 ميداليات متنوعة، ومثل الفريق بهذه البطولة اللاعبة سامية محمد، التي فازت بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح، والميدالية الفضية في منافسات قذف القرص، لتتأهل البطلة للانضمام للمنتخب الوطني.

كما واصل لاعبو الإسكواش، السيطرة على منصات التتويج بالبطولات الدولية، حيث نجحت اللاعبة هنا معتز في التتويج بالمركز الأول ببطولة HAMILTON المفتوحة، المقامة بالولايات المتحدة، وتوج سيف الشناوي بلقب بطولة Burnt المفتوحة، عقب فوزه في المباراة النهائية على المصنف الأولى على البطولة الأمريكي سبنسر لوف بنتيجة 3-0.

في سياق متصل، شارك عدد من أبطال الإسكواش بوادى دجلة في كبرى البطولات الدولية خلال الأسبوع الماضي، ونجحوا في تحقيق العديد من الألقاب، من بينها فوز اللاعبين مصطفى السيرتي، ونور أبو المكارم بالميدالية الفضية ببطولة العالم للجامعات بنادي نيو جيزة، وحصل يحيى النوساني على الميدالية البرونزية بنفس البطولة، وفي بطولة وادى دجلة للإسكواش للناشئين والناشئات، توج كل من عمر خميس بكأس المركز الأول بمنافسات تحت 11 سنة، وراء عبد الكريم وراما النجار بكأس المركز الأول تحت 13 سنة، وآدم محمد بمنافسات تحت 15 سنة، وطه الشافعي وسلمى الشيخ بمنافسات تحت 17 سنة، وياسين شهدي بمنافسات تحت 19 سنة.

في الوقت نفسه، تستضيف ملاعب أندية وادى دجلة تدريبات منتخب مصر للإسكواش بمجمع الإسكواش بفرع االنخيل، وذلك ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في البطولات القادمة.

ويخوص 4 لاعبين وهم علي فرج، ومازن هشام، ومصطفى السرتي، وروان العربي، بطولة MARIGOLD Singapore، المقامة بسنغافورة خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري.

في السياق ذاته، يمثل لاعبو أندية وادى دجلة المنتخب الوطني في بطولات دولية كبرى، إذ تستعد البطلة لجين عمرو لاعبة أندية وادى دجلة للباتيناج الفني المشاركة مع المنتخب الوطني ببطولة العالم بالأرجنتين، وتم اختيار الكابتن آية عمرو مدربة النادي لتولي منصب المدير العام للمنتخب بذات البطولة.

ويقود أبطال سباقات السرعة بأندية وادى دجلة المنتخب الوطني ببطولة العالم بالأرجنتين، ووقع الاختيار على 7 لاعبين من أبطالنا ضمن قائمة المنتخب الوطني التي تضم إجمالي 8 لاعبين، وهم: محمد جمال، ومحمد عمرو، وياسين محمد، وكريم خالد، ومريم هيثم، وشهد شريف، وسندس إيهاب.