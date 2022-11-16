نائب محافظ قنا يبحث إجراءات التراخيص والتطوير مع أصحاب عصارات العسل الأسود

التقى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، بأصحاب عصارات العسل الأسود ، لبحث إجراءات الترخيص ومراحل التطوير، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بصناعة العسل الأسود.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومحمود العمارى، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأصحاب العصارات.



وأوضح نائب محافظ قنا، أنه تم اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج.

وأكد عمر أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وترفع مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.

وقال نائب محافظ قنا إنه تم تنظيم هذا اللقاء بهدف تعريف أصحاب العصارات على إجراءات ومتطلبات التراخيص سواء المقامة داخل الحيز العمرانى، أو المقامة خارج الحيز العمرانى، وحجم التسهيلات التى قدمتها الدولة لهم، من أجل النهوض بصناعة العسل الأسود ودعم العاملين بها.

وأرسل رسالة طمأنة لجميع أصحاب العصارات، بأن ترخيص العصارة هو مرحلة أولى، تمهيدا لبدء التطوير وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، وليس الهدف منه تحصيل الأموال، داعياً إياهم إلى سرعة البدء فى إجراءات الترخيص، حتى يتسنى لهم الاستفادة من المزايا التى تقدمها الدولة من خلال برنامج التنمية المحلية.

واستمع نائب محافظ قنا لاستفسارات أصحاب العصارات، والتى قام بالرد عليها مسئولو جهات المعنية بإنهاء إجراءات التراخيص، موجهاً الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن إجراءات تراخيص العصارات، والرسوم المقررة لاستخراج تلك التراخيص.