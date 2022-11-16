بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد في عيد ميلادها

حرصت الفنانة مايان السيد، على مشاركة جمهورها فيديو جديداً من عيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مايان السيد، بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستانا قصيرا باللون الفوشيا ذا تفصيلة مميزة ولافته لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وبلغ سعر فستان مايان السيد 1486 ريال سعودي أي ما يعادل 10.500 جنية مصري .

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت مايان السيد في المكياج على إيشادو باللون الفوشيا ليكشف عن جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كمت اختارت مايان السيد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ورفعت بعض الخصلات البسيطة لتكشف جمال ملامحها.

وإليكم صور مايان السيد