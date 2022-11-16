سياحة مطروح في زيارة علمية لمعرض Hace- Hotel Expo 2022

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، زيارة علمية لمعرض Hace-Hotel Expo 2022 في دورته الثانية والأربعين، بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، خلال الفترة من 14- 16 نوفمبر 2022، للعام الثالث على التوالي، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وتوجهت الدكتورة لمياء مصطفى القائم بأعمال عميد الكلية، بخالص الشكر للدكتور مصطفى النجار؛ لإتاحة الفرصة للمشاركة في كافة الفعاليات والزيارات العلمية المتخصصة، وتقديم كافة سبل الدعم، مثمنة دوره الكبير في تطوير وصقل مهارات وخبرات الطلاب العملية.

وأكدت حرص طلاب الكلية على زيارة كافة أجنحة المعرض؛ بهدف اكتساب الخبرات العملية، والتعرف على سوق العمل، وذلك في إطار اللائحة الدراسية للساعات المعتمدة للكلية، وضمن خطة الزيارات العلمية والميدانية لقسمي إدارة الفنادق والدراسات الفندقية.

جدير بالذكر أن المعرض يُعد من أكبر المعارض في مصر والشرق الأوسط، في مجال تجهيزات الفنادق، والمطاعم، ومعدات المخابز، وكافة الأقسام الفندقية، حيث يضم كبرى شركات الأغذية العالمية، والإقليمية، والمحلية، وشركات المخبوزات العالمية، وجناح شركات الأثاث الفندفي، وجناح لمعدات النظافة والتطهير الخاصة بالفنادق، وكذلك جناح Hace لتجهيزات ومعدات المطاعم والمطابخ العالمية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الفندقية المتخصصة.