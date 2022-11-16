محلل اقتصادي: دول العالم الثالث يمكنها الاستفادة من الأزمة الروسية الأوكرانية

قال عبد العظيم الأموي، المحلل الاقتصادي، إن دول العالم الثالث عليها مراجعة العلاقات الاقتصادية الدولية والتبادل التجاري، معلقا “العالم تحت تأثير التوترات السياسية، ولسوء الحظ خرجنا من أزمة كورونا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف "الأموي"، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «العالم الثالث تأثر بشكل كبير بسلاسل الإمداد وتعطلها، وفي مارس 2020 كانت بداية هذه الأزمة، وهذا الأمر تفاقم بداية هذا العام عندما نشبت هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع أن مشكلة كورونا كانت صحية والثانية كانت جيوسياسية، ويمكن أن تراجع دول العالم الثالث كثير من العلاقات الاقتصادية والدولية والتبادل التجاري، ولابد أن نستفيد من هذه الأزمة ونقوي الروابط البينية بين دولنا القريبة من بعضها البعض، سواء دول البحر الأحمر أو دول الشرق الأوسط.

واختتم «يمكن أن نتفادى هذه الأزمات، ولكن تتطلب تقوية العلاقات البينية والتبادل التجاري، وإذا خرجنا من الأزمة الروسية الأوكرانية لابد أن نستفيد من هذا الدرس».