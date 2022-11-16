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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: المطالبة بالابتعاد عن زواج الأقارب ليس ضد الإسلام

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث واستشاري الأمراض الجلدية، إن الدين الإسلامي حث على الابتعاد عن زواج الأقارب، ولذلك فإن المطالبة بالابتعاد عن زواج الأقارب، ليس ضد الدين مثلما يتقول البعض.

 

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تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر


وناشد "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، الأهالي خاصة في القرى  بالبعد عن ظاهرة الزواج من الاقارب،  معقبًا: " من 3 أيام كان لدي طفل صغير يعاني من مرض قاتل نتيجة زواج الأقارب، لم أتمالك نفسي عن الدموع، وهذا النموذج يتكرر يوميًا لدى الكثير من الاطباء".

  
ولفت إلى أن زواج الأقارب مشكلة اجتماعية وصحية واقتصادية، لأن الأسرة التي ترزق بطفل من ذوي الإعاقة أو مرض نادر، تنفق عليه الكثير من الأموال عليه، خلاف العبء النفسي والاجتماعي.

 

الإمارات أصدرت قانونًا يمنع من زواج الأقارب


وأشار إلى أن الله عز وجل سخر العلم لخدمة البشرية، ولذلك علينا أن نستمع إلى رأي العلم، عند الحديث عن أضرار زواج الأقارب، مشيرًا إلى  أن دولة الإمارات العربية أصدرت قانونًا يمنع من زواج الأقارب، وفي ألمانيا زواج الأقارب يعتبر جريمة.

 

 

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