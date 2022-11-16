نشأت الديهي مطالبًا بتجريم زواج الأقارب: يغلق "صنبور" الإعاقة

طالب الإعلامي نشأت الديهي، بتجريم زواج الأقارب في مصر، لأن هذا الزواج ينتج عنه في أغلب الأحيان، أطفال تعاني من إعاقات مختلفة سواء ذهنية أو حركية.



وأضاف "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن نسبة المعاقين نتيجة زواج الأقارب هي النسبة الأعلى، مشيرًا إلى أن تجريم زواج الأقارب، من شأنه أن يغلق "صنبور" حنفية الإعاقة في مصر.

منع هذا النوع من الزواج



ولفت نشأت الديهي، إلى أن إنتاج أبناء أسوياء أصحاء يكون من خلال الابتعاد عن زواج الاقارب، والكثير من الناس تعلم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن بعض العائلات ترفض زواج البنات من خارج العائلة، معقبًا: " زواج الأقارب ثقافة غريبة جدًا، في بعض الدولة الأوربية مثل روسيا تعتبر زواج ولاد العم مثل الزنا".

وأضاف أن الإسلام حلل زواج الأقارب، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات جينية، مما زاد من الأمراض الوراثية ، وبالتالي زيادة الإعاقة، مشددًا على ضرورة تجريم أو منع هذا النوع من الزواج.