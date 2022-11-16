عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشأت الديهي مطالبًا بتجريم زواج الأقارب: يغلق "صنبور" الإعاقة

نشأت الديهي
نشأت الديهي

طالب الإعلامي نشأت الديهي،  بتجريم زواج الأقارب في مصر، لأن هذا الزواج ينتج عنه في أغلب الأحيان، أطفال تعاني من إعاقات مختلفة سواء ذهنية أو حركية. 

 

txt

نشأت الديهي : دعوات الإخوان للفوضى والتدمير لن تتوقف


وأضاف "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء،  أن نسبة المعاقين نتيجة زواج الأقارب هي النسبة الأعلى، مشيرًا إلى أن تجريم زواج الأقارب، من شأنه أن يغلق "صنبور" حنفية الإعاقة في مصر.   

 

منع هذا النوع من الزواج


ولفت نشأت الديهي، إلى أن إنتاج أبناء أسوياء أصحاء يكون من خلال الابتعاد عن زواج الاقارب، والكثير من الناس تعلم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن بعض العائلات ترفض زواج البنات من خارج العائلة، معقبًا: " زواج الأقارب ثقافة غريبة جدًا، في  بعض الدولة الأوربية مثل روسيا تعتبر زواج ولاد العم مثل الزنا". 
 وأضاف أن الإسلام حلل زواج الأقارب، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تغيرات جينية، مما زاد من الأمراض الوراثية ، وبالتالي زيادة الإعاقة، مشددًا على ضرورة تجريم أو منع هذا النوع من الزواج.

 

نشأت الديهي إعاقات زواج الاقارب اخبار التوك شو الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

في ذكرى استشهاده .. محمد مبروك فضح تخابر الإخوان الإرهابية وصان الوطن

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي : دعوات الإخوان للفوضى والتدمير لن تتوقف

ترشيحاتنا

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب بالعالم من جلوب سوكر

مخطوبين وخلّفوا ورموا الطفلة | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

رسميا.. بولندا ترفض تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو

مصر تعيد الروح لأهم صناعة وطنية.. الغزل والنسيج يداعب المكن من جديد

رئيس قناة السويس: نتوقع تحقيق إيرادات بـ 7.8 مليار دولار نهاية 2022

مباحثات بين أمريكا ودولة عربية لفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

بـ خصر منحوت .. إيمان العاصي تثير ضجة بصور جريئة |شاهد

بـ شعر أحمر وبلوفر قصير.. زوجة رامى جمال بإطلالة ملفتة

فيديو

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

مش وقته تصبغ شعرك.. أسامة نبيه يكشف سر خناقة شيكابالا وإمام عاشور..فيديوجراف

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ