متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس الموافق 17-11-2022، نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع .

وجاء أوسط أسعار الدولار في عدد من بنوك القطاع الخاص والتي منها " الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي CIB،الكويت الوطني"

واستقر سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص و الحكومة في التي من بينها معظم البنوك التي تعمل في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 17-11-2022، بعد أن شهد زيادة أمس بقيمة 5 قروش.

سعر البنك المركزي



واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار لديه إلي 24.42 جنيه للشراء و 24.5 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وصل أعلي سعر دولار إلي 24.46 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في عددا من بنوك القطاع الخاص منها " مصرف أبوظبي الاسلامي، ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، فيصل الاسلامي".



وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي إلي 24.4 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، بلوم،كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر"

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار في البنوك اليوم عند 24.38 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية

مرونة سعر الصرف

واعتبر محللون أن هناك اجراءات لدي البنك المركزي في منح سعر الصرف الأجنبي مرونة فيما بينه مع الجنيه المصري من خلال اصدار مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري والذهب.

واعتبر المحللون أن ذلك الاجراء يساعد علي الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، وهو ما يعني وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع

ي يعتبر ربطا للعملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وتتميز تلك الآلية بعدم الضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي



التضخم والعملة

ارتفعت معدلات التضخم في مصر بنهاية الشهر الماضي إلي 3% بعد أن كانت 2.1% في نهاية سبتمبر 2022، فيما وصلت معدلات التضخم السنوية إلي 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.

كما ارتفعت تكلفة طباعة واصدار العملات في مصر إلي ح 867.1 مليار جنيه خلال الشهور الـ 4 شهور الأخيرة، ليصل حجم طباعة فئة الـ200 جنيه لنحو 563.5 مليار جنيه في يوليو السابق ، فيما حجم طباعة فئة 100 جنيه نحو 243,9 مليار جنيه وكذلك اصدار عملة الـ50 جنيه بقيمة 35,715 مليار جنيه .