عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس الموافق 17-11-2022، نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع .

 

وجاء أوسط أسعار الدولار في عدد من بنوك القطاع الخاص والتي منها  " الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي CIB،الكويت الوطني"

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

ارتفاع سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

واستقر سعر دولار مقابل الجنيه في بنوك القطاع الخاص  و الحكومة في التي من بينها معظم البنوك التي تعمل في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 17-11-2022، بعد أن شهد زيادة أمس بقيمة 5 قروش.

 

سعر البنك المركزي


واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار لديه إلي 24.42 جنيه للشراء و 24.5 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر 

وصل أعلي سعر دولار إلي 24.46 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في عددا من بنوك القطاع الخاص منها " مصرف أبوظبي الاسلامي، ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، فيصل الاسلامي".


وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي إلي 24.4 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، بلوم،كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر"

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار في البنوك اليوم عند  24.38 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية

 

مرونة سعر الصرف

واعتبر محللون أن هناك اجراءات لدي البنك المركزي في منح سعر الصرف الأجنبي مرونة فيما بينه مع الجنيه المصري من خلال اصدار مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري والذهب.

واعتبر المحللون أن ذلك الاجراء يساعد  علي  الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، وهو ما يعني وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع 

ي  يعتبر ربطا للعملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وتتميز تلك الآلية بعدم الضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي


التضخم والعملة

ارتفعت معدلات التضخم في مصر بنهاية الشهر الماضي إلي 3% بعد أن كانت 2.1% في نهاية سبتمبر 2022، فيما وصلت معدلات التضخم السنوية إلي  19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.

كما ارتفعت تكلفة طباعة واصدار العملات في مصر إلي  ح  867.1 مليار جنيه  خلال الشهور الـ 4 شهور الأخيرة، ليصل حجم طباعة فئة الـ200 جنيه لنحو 563.5 مليار جنيه في يوليو السابق ، فيما  حجم طباعة فئة 100 جنيه نحو 243,9 مليار جنيه وكذلك اصدار عملة الـ50 جنيه بقيمة 35,715 مليار جنيه .

سعر الدولار البنوك المصرية سعر الدولار في البنوك المصرية متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 15-11-2022

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

لكبار السن .. إزاي تبعت لأولادك مكانك على واتساب

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي .. 14 كلمة تقضى لك كل حاجة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

خبير مناعة يكشف مفاجأة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي|تفاصيل

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ