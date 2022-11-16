نقيب المأذونين عن تحاليل الزواج: ستبطئ الإجراءات الخاصة بعقد القران

علق إسلام عامر، نقيب المأذونين، على قرار استحداث تحاليل جديدة للمقبلين على الزواج، قائلا: سيتم الالتزام باللوائح والقوانين التي تقرها الدولة، ويجب أن تتوفر الشهادة الطبية قبل عقد الزواج.

وأضاف "إسلام عامر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أتمنى أن تكون إجراءات الفحوصات ميسرة على المقبلين على الزواج، للمقبلين على الزواج، منوها بأن تلك التحاليل ستبطئ الإجراءات الخاصة بعقد القران.

واسترسل:" في حالة طلاق الزوجة من زوجها وعند العودة هل نحتاج إلى إعادة التحاليل لها ولزوجها ، هل لو هناك رجل متزوج من 20 سنة ومكنش ليه قسيمة هل يستحق إصدار الشهادة من عدمه"، متابعا: يجب أن نكون على بتلك الأمور.