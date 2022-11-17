علاء نبيل: بعض لاعبي الجيل الحالي للمنتخب "انتهت صلاحيتهم"

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق أن المنتخب الوطني يضم لاعبين دوليين في الوقت الحالي لا يصلحون للعب مع الفراعنة في الوقت الحالي .

وقال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في رأيي أن هناك بعض اللاعبين في الجيل الحالي من منتخب مصر انتهت صلاحياتهم الفنية مع الفراعنة في الوقت الحالي وكان يجب استبعادهم حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني".



وأضاف:" يجب إعادة النظر في انضمام بعض لاعبي منتخب مصر في المرحلة المقبلة قبل استدعائهم من جانب فيتوريا".

وأردف :" مواجهة منتخب مصر وبلجيكا في الوقت الحالي ما الهدف منها نحن لا نستعد لبطولة مثل كأس العالم مثلاً أو نرتبط بمباريات مصيرية في التصفيات الإفريقية في الوقت الحالي".

وأتم علاء نبيل حديثه :"أتمنى أن يظهر المنتخب الوطني بشكل قوي في مباراة بلجيكا الودية وتقديم عرض قوي فنياً يليق بالكرة المصرية".