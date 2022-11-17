حدث ليلا.. مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. الأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:



كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة، وبعد ساعات فقط من تحذير بيونج يانج من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.



تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط مساء أمس الأربعاء، بعد الإعلان عن عودة تشغيل خط أنابيب يحمل الخام الروسي إلى أوروبا وتراجع التوترات المتعلقة بالانفجار في بولندا التي دفعت مخاوف جانب الطلب إلى مقدمة السوق.



قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

شهد جامع الاتحاد بمنطقة بيجام في شبرا الخيمة، حالة جديدة من ضحايا الإهمال الطبي، إذ توفيت شابة عشرينية إثر إجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين.



رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

حذرت كوريا الشمالية من "رد عسكري قوي" على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

رغم الإعلان عن الإصابة.. سيد معوض: الشناوي يبدأ أساسيًا في مواجهة بلجيكا

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سيكون أساسيًا في عرين المنتخب الوطني أمام بلجيكا.



مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

واصل المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طلبه من الجهات المعنية رفع الحجز عن أرصدة النادي من البنوك.



أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

أصيب 25 شرطيا متدربا إثر اصطدام سيارة بهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأربعاء.



مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار هذا العام ستكون مرتفعة مثل العالم الماضي، موضحة أن ما تتعرض له مصر من تغيرات فى الأحوال الجوية ناتج عن تأثير التغيرات المناخية التي تتعرض لها جميع دول العالم.

