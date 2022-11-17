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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل عمل شمس الكويتية مع خالد يوسف.. إطلالات النجوم الغريبة.. بروفات حفلات موسم الرياض

أخبار الفن
أخبار الفن

بروفات حفلات موسم الرياض.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها تفاصيل عمل شمس الكويتية مع خالد يوسف.. اطلالات النجوم الغريبة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

استقبال أميمة طالب بالورود لحظة وصولها استعدادا لحفل موسم الرياض غدا

وصلت الفنانة أميمة طالب، صباح أمس الأربعاء 16 نوفمبر، للعاصمة السعودية الرياض، استعدادا لإحياء حفلتها الغنائية مع الفنانة نوال الكويتية، غدا الجمعة 18 نوفمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها اللايف على تويتر- مقطع فيديو قصير من لحظة وصول أميمة طالب، إلى الرياض، واستقبالها بالورود.

 

قصة اعتزال هاجر حمدي وبنائها لـ مسجد قبل وفاتها.. نوستالجيا

يحل اليوم الخميس 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة هاجر حمدي، التي ولدت في 10 مارس عام 1924، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 84 عامًا.

 

فقد النوم.. حكاية صدمة عاشها عبد المنعم إبراهيم لوفاة زوجته| نوستالجيا

تحل اليوم الخميس 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم ، الذي ولد في 24 ديسمبر عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر يناهز 63 عامًا.

تميز عبد المنعم إبراهيم ، بملامحه الطفولية وضحكته المميزة وخفة ظله التى لا مثيل لها، جعلته واحدا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

 

19 نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا في القاهرة.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في  القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تامر" بوستر ترويجي للحفل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعدين؟ يوم السبت 19\11 سيقدم تامر حسني حفلًا في Arab acadmy، أهلا بحفلة فاميلي بارك".

 

نوال الكويتية تؤدي بروفتها الأولى استعدادا لحفل بموسم الرياض غدا.. شاهد

أدت الفنانة نوال الكويتية بروفتها الأولى، ليلة أمس الأربعاء على مسرح محمد عبده أرينا، استعدادا لحفلها المرتقب غدا الجمعة 18 نوفمبر بنفس المكان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير من بروفة نوال الكويتية على مسرح محمد عبده أرينا.

 

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

نشرت الفنانة شمس الكويتية، عدة صور لها تكشف فيها عن ملامح عملها الدرامي المقبل مع المخرج خالد يوسف، للعرض في الفترة المقبلة.

وكشفت شمس الكويتية، عن أن المسلسل الذي ستشارك فيه مع المخرج خالد يوسف، يحمل اسم مؤقت «سر سلطان مصر» وهو مأخوذ عن قصة «سرة البائع» للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس.

 

إطلالات غريبة للنجوم| عمرو دياب يظهر بالحلق مرتين.. ويجز يرتدي بدلة فطوطة

عمرو دياب يرتدي حلق.. حالة كبيرة من الجدل أثارها عدد من النجوم بسبب إطلالاتهم التي استغربها عدد من الجمهور، ولم يكن ارتداء عمرو دياب لـ قرط «حلق» هو الإطلالة الغريبة الأولى، حيث سبقه عدد أخر من النجوم. 

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