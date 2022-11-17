أخبار الفن| تفاصيل عمل شمس الكويتية مع خالد يوسف.. إطلالات النجوم الغريبة.. بروفات حفلات موسم الرياض

بروفات حفلات موسم الرياض.. نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها تفاصيل عمل شمس الكويتية مع خالد يوسف.. اطلالات النجوم الغريبة، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

وصلت الفنانة أميمة طالب، صباح أمس الأربعاء 16 نوفمبر، للعاصمة السعودية الرياض، استعدادا لإحياء حفلتها الغنائية مع الفنانة نوال الكويتية، غدا الجمعة 18 نوفمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها اللايف على تويتر- مقطع فيديو قصير من لحظة وصول أميمة طالب، إلى الرياض، واستقبالها بالورود.

يحل اليوم الخميس 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنانة هاجر حمدي، التي ولدت في 10 مارس عام 1924، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 84 عامًا.

تحل اليوم الخميس 17 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم إبراهيم ، الذي ولد في 24 ديسمبر عام 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر يناهز 63 عامًا.

تميز عبد المنعم إبراهيم ، بملامحه الطفولية وضحكته المميزة وخفة ظله التى لا مثيل لها، جعلته واحدا من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر.

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تامر" بوستر ترويجي للحفل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعدين؟ يوم السبت 19\11 سيقدم تامر حسني حفلًا في Arab acadmy، أهلا بحفلة فاميلي بارك".

أدت الفنانة نوال الكويتية بروفتها الأولى، ليلة أمس الأربعاء على مسرح محمد عبده أرينا، استعدادا لحفلها المرتقب غدا الجمعة 18 نوفمبر بنفس المكان ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو قصير من بروفة نوال الكويتية على مسرح محمد عبده أرينا.

نشرت الفنانة شمس الكويتية، عدة صور لها تكشف فيها عن ملامح عملها الدرامي المقبل مع المخرج خالد يوسف، للعرض في الفترة المقبلة.

وكشفت شمس الكويتية، عن أن المسلسل الذي ستشارك فيه مع المخرج خالد يوسف، يحمل اسم مؤقت «سر سلطان مصر» وهو مأخوذ عن قصة «سرة البائع» للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس.

عمرو دياب يرتدي حلق.. حالة كبيرة من الجدل أثارها عدد من النجوم بسبب إطلالاتهم التي استغربها عدد من الجمهور، ولم يكن ارتداء عمرو دياب لـ قرط «حلق» هو الإطلالة الغريبة الأولى، حيث سبقه عدد أخر من النجوم.