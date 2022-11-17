خير مثال لتصدير الطاقة المتجددة|الكهرباء: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ«الهيدروجين» خلال أسابيع ..فيديو

أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين المتجدد "غير ملوث للبيئة"، موضحًا أنه منذ عام و نصف العام تم العمل فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أثناء تواجده مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من داخل الجناح المصري بقمة المناخ فى شرم الشيخ، أنه تم تشكيل لجنة وطنية قامت بتحديد بعض التوصيات، أهمها "لابد أن يكون لمصر استراتيجية وطنية لـ الهيدروجين، وأنه خلال أسابيع سيتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ الهيدروجين".

وكشف أن مبادرة الهيدروجين الأخضر فريدة من نوعها، وهى منصة لـ أصحاب المصلحة من جميع دول العالم، وأن هذا المبادرة ستكون خير مثال لـ تصدير الطاقة المتجددة من الدول النامية مثل مصر لـ الدول الأوروبية.