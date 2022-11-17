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برلمان

برلمانية تشيد بقرارات الرئيس السيسي واهتمامه برعاية أسر شهداء الوطن

مايسة عطوة، عضو مجلس
مايسة عطوة، عضو مجلس النواب

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بقرارات وخطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه برعاية أسر شهداء الوطن مؤكدة أن الرئيس يؤلي اهتماما كبيرا بأسر الشهداء وكان سباقاً في تأسيس صندوق تكريم الشهداء والذى يقدم خدمات غير مسبوقة لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، ويعمل علي تنمية موارد للصندوق.

وأكملت عطوة أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام ١٩٤٨ لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق تكريم الشهداء، يهدف الى تكريم شهداء الوطن ومصابيه وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم انما هو ايضًا حرص وتقدير كبيرين من الرئيس السيسى، لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصرى من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التى تواجه مصر.

واضافت عضو مجلس النواب أن الشعب المصري سيظل يتذكر تضحيات أبنائه بفخر وعزة وكرامة، وأن التاريخ سيظل يذكر مسيرة وتضحيات القوات المسلحة ورجال الشرطة عبر التاريخ، لنستلهم منهم روح العزيمة والعطاء . 

مايسة عطوة عبد الفتاح السيسي تكريم الشهداء

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