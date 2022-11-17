الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة |تفاصيل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر “الأولى”، إن الطقس يشهد أجواء خريفية معتدلة على كافة أنحاء الجمهورية، ولا زال الطقس يشهد انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث إن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، أن مصر تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا؛ وذلك يساعد على تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة، ويؤدي إلى الشعور باعتدال درجات الحرارة، كما أن الأجواء تكون معتدلة على المناطق الشمالية مائلة للحرارة على مناطق الجنوبية.

وأوضحت أن الأجواء مائلة للبرودة خاصة في الليل، مع فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية خلال الـ 72 ساعة القادمة، وعلى أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومحافظات شمال الوجه البحرى، والبحر الأحمر.

وتابعت أنه بداية من الأسبوع القادم سنتأثر بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

